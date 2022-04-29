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الأهلي طرابلس يتعثر أمام الاتحاد المصراتي

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي بهدف لمثله ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من إياب مباريات المجموعة الثانية للدوري الممتاز على ملعب مصراتة.

وتقدم الاتحاد المصراتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بيري سينالي، إلا أن محمد الفقيه تعادل للأهلي طرابلس بعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني؛ ليحسم التعادل نتيجة المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني من المجموعة، فيما رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى 20 نقطة في المرتبة الرابعة، ليحافظ على آماله في التأهل إلى الدور السداسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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