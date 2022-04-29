التعادل الإيجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

في مباراة مقدمة من الجولة؛ تعادل مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أولد ترافورد .

وتقدم البلوز أولا في الدقيقة 60 عبر جناحه الإسباني ماركوس ألونسو الذي استغل عرضية من الجهة اليمنى، وبعد دقيقتين عدل الشياطين الحمر الكفة عبر نجمه كريستيانو رونالدو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مسجلاً هدفه 17 هذا الموسم في البريمرليغ.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 66 نقطة في ليستقر في المركز الثالث، فيما رفع اليونايتد رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس، وبفارق 5 نقاط عن أرسنال الرابع والذي لعب مباراتين أقل من اليونايتد.

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