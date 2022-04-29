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روما يعود بتعادل ثمين من أرض ليستر في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة ليستر سيتي وضيفه روما في المباراة التي أقيمت على ملعب “كينغ باور”، ضمن إطار ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم ذئاب العاصمة أولا عبر قائدهم لورينزو بيلغريني في الدقيقة 15، قبل أن يسجل جيانلوكا مانشيني هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 67 بالخطأ في مرمى فريقه.

وشهدت المباراة تلقي مهاجم نادي ليستر جيمي فاردي لبطاقة حمراء عند الدقيقة 59.

تعادلٌ؛ أجّل حسم البطاقة المؤهلة للنهائي إلى مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الأولمبيكو في روما في 5 من مايو المقبل.

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قناة 218 الليبية

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