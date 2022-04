اللجنة العليا للمشاريع والإرث .. تعلن عن خيارات جديدة لأماكن الإقامة خلال مونديال 2022  

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفير خيارات جديدة لأماكن الإقامة للمشجعين المتجهين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق أواخر العام، حيث يمكن للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات البطولة اختيار أماكن الإقامة في مجموعة من قرى المشجعين المجهزة بمرافق عديدة ومن ضمنها باقة من الخيارات المتنوعة، إضافة إلى قائمة من منازل العطلات الخاصة، والتي توجد في عدة مواقع في أنحاء البلاد.

وحرصت اللجنة العليا منذ البداية على توفير أماكن إقامة تلبي تطلعات المشجعين المتحمسين لحضور منافسات مونديال قطر 2022، وأوفت بوعدها للمشجعين بأن البطولة ستكون متاحة لعشاق كرة القدم من أنحاء العالم، بتوفير قائمة واسعة من أماكن الإقامة التي تلبي متطلباتهم، مع طرح المجموعة الأحدث من خيارات أماكن الإقامة.

وتتميز أماكن الإقامة الجديدة التي ستتوفر للمشجعين من أنحاء العالم خلال مونديال قطر 2022، مجموعة من الخيارات التي تلائم مختلف الميزانيات وتلبي الاحتياجات المختلفة للمشجعين. وسيتوفر المزيد من الخيارات لحاملي التذاكر في المستقبل القريب.

ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ البطولة العالمية، يمكن للمشجعين القادمين من خارج قطر الوصول لمجموعة أوسع من أماكن الإقامة من خلال زيارة بوابة حجز أماكن الإقامة، حيث يمكنهم البقاء في مكان واحد خلال فترة البطولة، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف السفر والحد من البصمة الكربونية للمونديال بشكل كبير.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر. ويتعين على جميع المشجعين من حاملي تذاكر المباريات تقديم طلبات للحصول على بطافة هيا الإلزامية.

المصدر: Qatar2022.qa

