الاتحاد يُواصل صدارته وتعادل الأهلي والاتحاد المصراتي في بطولة الدوري

طرابلس 29 أبريل 2022 (وال)- أقيمت مساء أمس الخميس؛ مباراتين مؤجلتين ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم لفريقين الأهلي طرابلس والاتحاد.

على أرضية ملعب نادي أبوسيلم؛ واصل فريق الاتحاد تصدره لفرق المجموعة الثانية بتفوقه على المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي توسطتها صافرة الحكم (عصام الجهاني).

الشوط الأول؛ تمكن فيها الاتحاد من المبادرة بالتسجيل عن طريق التونسي ( نبيل المقني ) مطلع الدقيقة (5)، هذا ونجح الاتحاد من مضاعفة النتيجة بهدف ثاني بتصويبة من خارج منطقة الجزاء أطلقها محترفه التونسي ( غازي العيادي ) في الدقيقة (82).

بعد الهدف الثاني للاتحاد؛ تقدم المحلة أكثر نحو منطقة جزاء الاتحاد باحثا عن تقليص الفارق، عند بلوغ الدقيقة (84) لم يتمكن اللاعب ( محمد خليل ) إبعاد عرضية المحلة المثالية التي جاءت من الجهة اليمنى مغالطا الجميع وواضعا الكرة داخل شباك زميلة الحارس ( محمد الفرجاني).

بعد هدف ( محمد خليل ) العكسي في مرماه؛ لم يشكل الفريقين خطورة على مرمى الأخر، ليعلن بعدها حكم اللقاء ( عصام الجهاني ) صافرة النهاية بتفوق الاتحاد على المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز؛ يواصل الاتحاد سيطرته على ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد (31) نقطة، فيما بقي المحلة ثامنا برصيد (14) نقطة.

وشهد ملعب مصراتة الدولي تعادلا مخيبا للأهلي طرابلس، ومبقيا على حظوظ الاتحاد المصراتي في التأهل إلى الدور السداسي “مرحلة التتويج” عقب تعادل الفريقين بنتيجة هدف في كل شبكة.

تقدم الاتحاد المصراتي في النتبحة عن طريق ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد عرقلة المهاجم ( باكاكي ) من قبل المدافع ( أحمد التربي ) نفذها باقتدار العاجي ( سينالي ) معلنا أول أهداف اللقاء.

الأهلي المتأهل سلفا للدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية، رمى مدربه التونسي بكل أوراقة الهجومية سعيا منه للتعديل، ولما لا الظفر بنقاط المباراة كاملة.

عند مطلع الدقيقة (55) أحتسب حكم اللقاء ( مفتاح العلمي ) ركلة جزاء ثانية في اللقاء، ولكن هذه المرة لفريق الأهلي نجح من خلالها المحترف المغربي ( محمد الفقية ) تعديل أوتار المباراة.

بهذا التعادل الإيجابي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح الأهلي في وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد (24) نقطة، بينما أصبح رصيد الاتحاد المصراتي (20) نقطة’ محتلا المرتبة الرابعة. (وال) س أ / ر ت

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