الأهلي طرابلس يواجه أورلاندو في نصف نهائي الكونفدرالية في 18 مايو

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد لقاء الذهاب بين ممثل ليبيا الأهلي طرابلس ونظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

وستقام المباراة على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي، الأحد الموافق الثامن من شهر مايو، في تمام الساعة السادسة مساءا تحت إدارة طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد ويساعده لحسن أزكاو ومصطفى اكركاد.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأهلي طرابلس حسم تأهله للدور السداسي في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يملك 24 نقطة محتلاً المركز الثاني.

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