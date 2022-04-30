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باريس سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورغ في الدوري الفرنسي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل نادي باريس سان جيرمان مع مضيفه نادي ستراسبورغ بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح ستراسبوغ النتيجة في الدقيقة الثانية عن طريق كيفن جاميرو، قبل أن يرد باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف سجلها أشرف حكيمي في الدقيقة 23 وكيليان إمبابي في الدقيقتين 64 و68، ليتمكن بعدها أصحاب الأرض من إحراز هدفين عن طريق ماركو فيراتي بالخطأ في مرمى فريقه، وأنتوني كاسي.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 79 نقطة، في حين وصل رصيد ستراسبورغ إلى 57 نقطة احتل بها المركز الخامس.

يُذكر أن فريق باريس سان جيرمان حسم تتويجه باللقب منذ الجولة الماضية بعد تعادله بهدف لمثله أمام لانس، وهو اللقب العاشر لفريق العاصمة الفرنسية على مستوى مسابقة الدوري.

 

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قناة 218 الليبية

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