جماهير الأهلي بنغازي تكرم شركة الملاعب القابضة

بنغازي 30 أبريل 2022 (وال) _ قامت مساء أمس الجمعة 28 رمضان، نخبة من جماهير نادي الأهلي في بادرة طيبة، بزيارة إلى ملعب شهداء بنينا الدولي، بعد أن أكملت شركة الملاعب القابضة تغيير أرضية الملعب بمواصفات جديدة معتمدة من الاتحاد الدولي -الكاف- وفي وقت وجيز .

خلال الزيارة كرمت جماهير الأهلي الشركة المنفذة وكافة المهندسين بها والعمال، وأثنت على عملهم وسرعة الإنجاز في الفترتين الصباحية والمسائية، حتى أتمته على أكمل وجه وحسب المواصفات العالمية. (وال _ بنغازي) ف ح

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