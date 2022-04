السادس من مايو موعد مباراة الخمس والاتحاد المؤجلة

حددت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم “6” من شهر مايو القادم موعدا لإجراء مباراة فريق الخمس والاتحاد المؤجلة من الأسبوع الخامس ضمن منافسات إياب الدوري الممتاز.

المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الخمس سيسعى فيها فريق الخمس بقيادة مدربه الوطني عماد الدهماني للخروج بنتيجة إيجابية للهروب من المركز قبل الأخير الذي يحتله برصيد “12” نقطة.

فيما سيسعى مدرب فريق الاتحاد محمد الكوكي بإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يتحصلوا على الفرصة في المباريات السابقة بعد ضمان تأهله لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

