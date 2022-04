ملعب بنينا بحلة جديدة قبل مواجهة الأهلي وأورلاندو

وصلت أعمال تركيب أرضية ملعب بنينا المطابقة للمواصفات الدولية لمرحلها الأخيرة.

شركة الملاعب الحديثة القابضة لإنشاء الملاعب المعشبة التي تشرف على صيانة أرضية ملعب بنينا، غيرت أرضية الملعب السابقة بأرضية جديدة من الجيل السادس مطابقة للمواصفات الدولية الذي طلبها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

هذا وقد وصلت أعمال الصيانة إلى رش الرمل على الأرضية وهي المرحلة الأخيرة قبل تسليم الملعب لفريق الأهلي طرابلس الذي سيواجه فريق أورلاندو في الثامن من شهر مايو القادم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

