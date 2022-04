اللجنة الأولمبية الليبية تحتفل بالذكرى الـ 60 لتأسيسها

تحتفل اللجنة الأولمبية الليبية بعد عطلة عيد الفطر المبارك بالذكرى الـ 60 وجاء ذلك في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للأولمبية الليبية والذي أكد على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع التمسك بما ينادي به الميثاق الأولمبي، كما جددت اعتزازها وتقديرها للمؤسسين ولكافة الشخصيات الأولمبية التي ساهمت في إثراء النشاط الرياضي والأولمبي الليبي ولكل من كان له دور في الحركة الأولمبية الليبية كما دعت الأولمبية الليبية كافة المهتمين بالمشهد الأولمبي لمضاعفة الجهد لإرساء دعائم الحركة الأولمبية وروح الميثاق الأولمبي العالمي.

