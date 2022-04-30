السيتي يواصل الصدارة وليفربول يواصل المطاردة في البريمرليغ

واصل مانشستر سيتي تمسكه بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تجاوز ليدز يونايتد برباعية نظيفة، السبت، ضمن لقاءات الجولة 35 من المسابقة.

سجل للسيتي رودريجو وأكي وجيسوس وفيرناندينيو في الدقائق 13، 54، 78، 90 على التوالي، ليرفع السيتي رصيده إلى 83 نقطة بفارق نقطة عن مطارده ليفربول.

وكان ليفربول قد تغلب بصعوبة على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف سجله كيتا، وصنعه جوتا في الدقيقة 19 من عمر المباراة التي جرت ظهر السبت.

وبذلك، وصل الليفر إلى النقطة 82 لتستمر الإثارة والمطاردة الحماسية بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الذي يبدو أنه لن يُحسم بسهولة حتى الجولة الأخيرة.

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