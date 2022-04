لجنة المسابقات تحدد مواعيد جديدة للمباريات المتبقية من دور الـ32 ببطولة كأس ليبيا

أجرت لجنة تنظيم المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تعديلات على مواعيد وملاعب المباريات المتبقية من دور الـ32 ببطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2021-2022.

وتم تحديد الموعد الجديد بخوض مباراة واحدة يوم الأحد الموافق 8 مايو تجمع الأخضر ونجوم بنغازي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب المرج ومباراتين يوم الاثنين التاسع من الشهر نفسه حيث سيلتقي الأهلي بنغازي والمنار في الرابعة والنصف على ملعب المرج بينما يصطدم النصر مع المروج في نفس التوقيت على ملعب اجدابيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

