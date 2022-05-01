اخبار الرياضة

مارسيلو يتربع على عرش ألقاب ريال مدريد

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تربع النجم البرازيلي مارسيلو على عرش ألقاب فريق ريال مدريد الإسباني إذا أصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في مسيرة النادي التاريخية.

وجاء هذا الإنجاز الشخصي للظهير الأيسر عقب تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ أصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات عبر التاريخ مع الفريق الملكي.

ورفع مارسيلو رصيده من الألقاب إلى اللقب الـ24 متفوقا على باكو خينتو، الذي توج بـ 23 لقبا مع ريال مدريد وسيرجيو راموس بـ22 لقبا.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد حقق النجم البرازيلي، 4 دوري أبطال أوروبا و4 كأس العالم للأندية و3 كأس السوبر الأوروبي. و6 دوري إسباني و2 كأس ملك إسبانيا و5 كأس السوبر الإسباني.

وحسم ريال مدريد تتويجه رسميا بلقب الدوري الإسباني الـ35 في تاريخه السبت عقب الفوز على إسبانيول. برباعية نظيفة خلال المباراة. التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو بالأسبوع الـ 34 من عمر الدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.على ملعب سانتياجو برنابيو، وفي حال تأهله للنهائي والظفر بالبطولة سيرتفع رصيد مارسيلو من الألقاب إلى 25 لقبا.

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ريال مديد مارسيلو

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