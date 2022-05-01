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بوتيرة متسارعة.. تواصل أعمال صيانة ملعب بنينا ببنغازي

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت أعمال الصيانة في ملعب بنينا في بنغازي إلى مراحلها الأخيرة، حيث غيّرت شركة الملاعب الحديثة أرضية الملعب السابقة بأرضية جديدة من الجيل السادس، مطابقة للمواصفات الدولية الذي طلبها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأكد عادل الأوجلي رئيس لجنة تنظيم المسابقات، أن الملعب سيكون جاهزاً قبل يوم الـ8 من شهر مايو موعد لقاء ممثل ليبيا الأهلي طرابلس، في مواجهة فريق أورلاندو في الكونفدرالية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن ملعب بنينا سيستقبل بحلته الجديدة عدداً من المباريات المؤجلة في منافسات الدوري الممتاز، إلى جانب احتضانه لمباريات المنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس أفريقيا المقبلة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

 

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قناة 218 الليبية

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