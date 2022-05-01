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أتلتيك بلباو يتغلب على أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق أتلتيك بلباو فوزاً مهماً على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة بهدف أحرزه لاعب أتلتيكو مدريد ماريو هيرموس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 8، قبل أن يضيف إينياكي ويليامز في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

بهذا الفوز رفع أتلتيك رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 61 نقطة احتل بها المركز الرابع.

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قناة 218 الليبية

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