أتلتيك بلباو يتغلب على أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة

حقق فريق أتلتيك بلباو فوزاً مهماً على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة بهدف أحرزه لاعب أتلتيكو مدريد ماريو هيرموس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 8، قبل أن يضيف إينياكي ويليامز في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

بهذا الفوز رفع أتلتيك رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 61 نقطة احتل بها المركز الرابع.

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