الاتحاد والأهلي طرابلس يوقّعان ميثاق الشرف الرياضي

عقد قطبا العاصمة الاتحاد والأهلي طرابلس اجتماعاً برعاية وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، درسا فيه الأوضاع الراهنة للحالة الرياضية على جميع المستويات، وقررا في نهايته التوقيع على ميثاق الشرف الرياضي.

ويهدف الناديان من هذا الاتفاق إلى تفعيل دورهما، والمساعدة على تصحيح واقع الرياضة في ليبيا ودفعه للأمام.

واحتوى “ميثاق الشرف الرياضي” الذي سيلتزم فيه الناديان لمدة موسمين، على مجموعة من البنود أبرزها:

1- احترام وتقدير جهود جميع الأندية الرياضية التي ساهمت في إثراء المشهد الرياضي باستمرارها في المشاركة رغم العقبات الكبيرة، ورغم عدم وجود موارد سيادية تساعدها على النجاح.

2- يلتزم الناديان بعدم الدخول في مضاربات على عقود اللاعبين في جميع الألعاب الجماعية، لأجل الاستفادة من خدمات أي لاعب.

3- يلتزم الناديان لمدة موسمين بعدم التفاوض مع أي لاعب ينتمي إليهما في أي لعبة، سواءً أكان عقده ساري المفعول أم منتهياً، إلا في حال أثبت ناديه عدم رغبته في التجديد له والاستفادة من خدماته.

4- يلتزم الناديان بتوجيه الأقلام الصحفية والصفحات التابعة لهما لتبني خطاب يقوم على المحبة والتسامح وتقبل الطرف الآخر، وينبذ خطاب الحقد والكراهية.

5- يلتزم الناديان بقبول المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمهرجانات التي يقيمها أي منهما، من أجل إرساء الأخلاقيات والمفاهيم الرياضية.

6- إرساء مبدأ تبادل الخبرات والمعلومات والبرامج التي تهدف إلى تطوير الرياضة في كافة مجالاتها، بما يعود بالفائدة على جميع الأندية والاتحادات.

7- يتطلع الناديان ورعاة هذه المبادرة والمسؤولين في الدولة الليبية إلى تلاحم كل الأندية الليبية في هذا الميثاق، حتى الوصول إلى تحقيق المرجو من رسالتنا السامية، وأن يعم الانجذاب نحو الممارسة الرياضية في إطارها القانوني.

8- تفعيل هذا الميثاق وإثراؤه من خلال اللقاءات المتكررة بينهما بشكل مباشر أو بواسطة اللجان المشتركة، التي تلتقي في مهام محددة تعود بالنفع على الناديين والرياضة الليبية.

9- يتطلع الناديان من كل الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية كلاً فيما يخصه إلى تقبل هذا الميثاق، والعمل على تكييفه قانونياً، وبشكل استثنائي لدعم التوافق والتفاهم بين الناديين، لما لهذا الأمر من تأثير إيجابي على دعم استمرار المشاركات الرياضية في كل المسابقات.

10- تتكفل الجمعية العمومية للناديين بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق والتعريف به وبأهميته، لما له من تأثير إيجابي في إرساء وترسيخ المفاهيم الرياضية السامية.

11- يقر الناديان بعدم الممانعة أو الرفض بحق وزارة الرياضة في ممارسة الرقابة والمتابعة على احترام الناديين لهذا الميثاق، ولها في أن تتخذ كل الإجراءات الجزئية على أيّ من الناديين ممن يثبت عليه مخالفة هذا الميثاق أو الخروج منه.

واختتم الناديان بتأكيد احترام كل منهما للآخر، وقالا إنّ غاية طموحهما أن تكون الرياضة محل جذب لكل الخبرات والقدرات التي ساهمت في سنوات مضت في مد جسور المحبة بين الأندية، وإشعاع مفاهيم الرياضة السامية بين المنتمين لها من مزاولين ومناصرين.

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