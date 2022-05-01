ملعب ” شهداء بنينا ” يصل إلى مرحلته الأخيرة 

بنغازي 01 مايو 2022 (وال) _ دخل ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة بنغازي المرحلة الأخيرة الخاصة بتغيير العشب الصناعي بالملعب’ وذلك عن طريق الشركة المنفذة’ شركة الملاعب الحديثة القابضة لأنشاء الملاعب المعشبة.

الأمتار الأخيرة التي وصلها ملعب شهداء بنينة الدولي من قبل رجال شركة الملاعب الحديثة القابضة’ تمثلت في توريد حبيبات المطاط التي لا يتعدى مقاسها عن 3 مم’ بعد أن أرسلت منها عينات إلى مكتب ” الفيفا ” المختص بالاختبارات وتم موافقة عليها واعطت نتيجة ممتاز .

هذا وعلمت _ وكالة الأنباء الليبية _ ” وال ” المتابعة بدقة سير عملية تغيير العشب الصناعي’ أنه بعد الإنتهاء من التغيير إلى الجيل الأخير و السادس ستقام عليه بعد عدد ثلاثة مباريات ودية بعد أيام العيد المباركة’ وذلك تمهيدا لإحتصان ما تبقى من المنافسات المحلية ‘ بالإضافة إلى لقاء الأهلي طرابلس بالكونفدرالية الأفريقية. (وال _ بنغازي) س أ

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