الكاف يحدد موعد لقاء منتخب ليبيا الأول في التصفيات الأفريقية

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم غينيًا من أجل قيادة مباراة المنتخب الوطني أمام ضيفه بوتسوانا، ضمن الجولة الأولى من تصفيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام على أرضية ملعب بنينا.

وحدد الكاف موعد المباراة يوم الأول من شهر يونيو المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بقيادة الحكم الغيني أحمد سيكوتوري وبمساعدة كلٍّ من صديق سيدي وابدلاى سيلا، وسيتولى مهمة المراقب الطبي للمباراة الدكتور عصام الدناع.

جديرٌ بالذكر أن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية ستشهد إقامة لقاء منتخب تونس بضيفه منتخب غينيا الاستوائية الذي سيستقبل المنتخب الوطني ضمن الجولة الثانية على ملعب مالابو.

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