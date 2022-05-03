لجنة المسابقات تكشف مواعيد المباريات المؤجلة في الممتاز

كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة من إياب الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أن المباريات المؤجلة ستلعب في 14 مايو الجاري، حيث ستقام أربع مباريات في التوقيت نفسه حيث سيلتقي دارنس مع الأخضر على ملعب طبرق، فيما يواجه خليج سرت نظيره الصداقة على ملعب سرت، فيما يواجه الهلال ضيفه شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا، ويلعب التحدي أمام التعاون على الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي.

كما حددت لجنة المسابقات المباريات المؤجلة من الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للدوري الممتاز، حيث يلتقي أبوسليم أمام الأولمبي في التاسع من مايو الجاري، فيما يواجه الاتحاد المصراتي ضيفه الشط، والاتحاد أمام المدينة في قمة الجولة، في العاشر من الشهر ذاته، بينما يلعب المحلة أمام الخمس في الحادي عشر من الشهر نفسه.

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