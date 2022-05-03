كاباو تستعد للإعلان رسميا عن أول ناد للفروسية بالمدينة

اجتمع في ديوان المجلس البلدي كاباو، عميد وأعضاء المجلس البلدي بأعضاء نادي الفروسية بكاباو، وهو النادي الأول في المدينة والجديد من نوعه.

يأتي هذا الاجتماع في إطار دعم المجلس للنادي في المرحلة القادمة حيث نوقش خلاله وضع الترتيبات اللازمة للإعلان عن النادي بشكل رسمي، في احتفالية يحضرها الأهالي لأول نادي للفروسية في المدينة، واختيار اسم للنادي واعتماده رسميًا للمشاركة في محافل الفروسية.

وسيكون هناك احتفال وعرض لنادي كاباو للفروسية، بحضور فرقة كاباو للفنون الشعبية، وبعض الشعراء للاحتفال بعيد الفطر.

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