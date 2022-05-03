ليفربول يقترب من بلوغ نهائي الأبطال

يسعى ليفربول لبلوغ المباراة النهائية عندما يحل ضيفًا ثقيلاً على فياريال الإسباني مفاجأة الموسم الحالي، على ملعب لاسيراميكا، ضمن إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيكون الريدز الأوفر حظًا للعبور إلى مشهد الختام من البطولة الأوروبية الأغلى، بعدما حقق الانتصار في مباراة الذهاب بهدفين دون ردٍّ على ملعب أنفيلد.

ويدخل الفريق وسط أجواء تملؤها الروح الانتصارية بعدما واصل ملاحقة السيتي في صدارة البريمرليغ والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى مواصلة المسيرة الأوروبية، فيما ستكون للغواصات الصفراء أفضلية الأرض والجمهور؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لكن الفريق لن يستطيع التأهل إلى النهائي إلا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف.

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