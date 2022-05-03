حرمان أندية روسيا من المشاركة الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمان الأندية الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، عقب العقوبات التي فرضت على البلاد؛ بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأشارت اللجنة التنفيذية لليويفا إلى أن روسيا لن تشارك في مسابقات الأندية التابعة لها خلال الموسم المقبل، وبناءً على ذلك؛ سيتم إعادة التوازن بين قوائم التأهل إلى البطولات الأوروبية للرجال والسيدات وفقاً لمبادئ اليويفا ذات الصلة، كما كشف الاتحاد الأوروبي للعبة عن استبعاد روسيا من حق استضافة بطولتي أمم أوروبا 2028، و2032.

كما لن تخوض روسيا غمار بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم المقبل، حيث ستحتل المركز الرابع تلقائيًا ضمن المستوى الثاني للبطولة.

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