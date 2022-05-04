عملاق ألمانيا يمدد عقد مولر لموسم إضافي

جدد بايرن ميونيخ عقد لاعبه توماس مولر لموسم إضافي، ليواصل النجم الألماني مسيرته مع بطل ألمانيا حتى يونيو من العام 2024.

وأشار البايرن في بيان رسمي إلى توصله لاتفاق مع مولر لتمديد عقده مع الفريق الذي مثّله في الدوري الألماني لأول مرة قبل 14 عاماً، ومن المنتظر أن تعمل إدارة بايرن ميونيخ لتأمين عقد الحارس مانويل نوير، إضافة إلى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المفترض أن ينتهي عقد مولر في صيف العام المقبل، إلّا أن إدارة النادي البافاري جددت الثقة في لاعب الخبرة صاحب الاثنين والثلاثين عاماً لموسم إضافي، حيث يُعد من أعمدة الخبرة داخل بطل البوندسليغا.

وخاض مولر 624 مباراة في المجمل مع الفريق البافاري في كل المسابقات، حيث سجل 226 وصنع 242 كما تُوج بـ31 لقباً مع الفريق.

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