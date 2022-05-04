بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي تأهبا لملاقاة أورلاندو الجنوب أفريقي 

بنغازي 04 مايو 2022 (وال) _ تصل – اليوم الأربعاء – إلى مطار بنينا الدولي بعثة فريق الأهلي طرابلس’ للدخول في معسكر قصير تأهبا لملاقاة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي’ وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

ممثل ليببا في الكونفدرالية الأفريقية الأهلي’ جاء إلى مدينة بنغازي مبكرا’ من أجل خوض عدد من الحصص التدريبية قبل لقاء أورلاندو’ وذلك للتعود والتأقلم على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي التي تم تغيير العشب الصناعي الخاص بالملعب.

هذا وستقام مباراة الذهاب على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي في الثامن من شهر مايو الحالي’ على أن يتجدد لقاء الإياب في الخامس عشرة من نفس الشهر بجنوب أفريقيا.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور النصف نهائي’ عقب تفوقه في الدور الربع نهائي على نظيرة الاتحاد بهدف دون رد’ بينما عبر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى الدور النصف نهائي’ عندما أقصى فري سيمبا التنزاني. (وال _ بنغازي) س أ

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