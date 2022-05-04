مصدر لـ218: معسكر خارجي للفرسان منتصف مايو الجاري بمصر

يخوض المنتخب الوطني الأول معسكراً خارجياً منتصف الشهر الجاري، تحضيراً لتصفيات أمم أفريقيا 2023 والتي ستحتضنها كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يصل الفرنسي كورنتين مارتينيز مدرب المنتخب الوطني الأول الجديد إلى ليبيا اليومين المقبلين، وذلك لمباشرة عمله ووضع الخطط والبرنامج الزمني لتحضيرات الفرسان للمرحلة المقبلة، إلى جانب مساعده عمر المريمي، وعلي الأسود مدير المنتخب.

وبحسب مصادر مطلعة لـ218 فإن المعسكر سيكون في السابع عشر من مايو الجاري في مصر، وينتظر الشارع الرياضي اختيارات المدرب مارتينيز لقائمة لاعبي الفرسان التي ستخوض استعدادات المرحلة المقبلة، قبل خوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الكان بشكل رسمي، حيث سيلاقي منتخبات بوتسوانا وتونس إضافة إلى غينيا الاستوائية.

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