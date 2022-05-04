تواصل أعمال الصيانة في ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي

بنغازي 04 مايو 2022 (وال)- تتواصل على قدم وساق أعمال الصيانة في ملعب شهداء بنينا الدولي، وذلك استعدادا لاستضافة لقاء القمة الذي سيجمع ممثل ليبيا الأهلي طرابلس وضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب الإنتهاء من عملية تغيير العشب الصناعي الخاص بالملعب ذاته، بعشب معتمد من الاتحاد الدولي، لا سيما وأن العشب الجديد يعد من الجيل الأخير والسادس، تم تعديل مكان التصوير إلى وضعية أفضل مما كانت عليه في السابق، بحيث حتى يتسنى لكوادر قناة ليبيا الرياضية نقل مجريات بشكل عالِ قياسًا بقدراتهم الفنية العالية. (وال) س أ / ر ت

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