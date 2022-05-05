بعثة الأهلي طرابلس تتوجه إلى بنغازي.. تمهيدا لمواجهة أورلاندو بيراتس

تغادر بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي، وذلك لمباشرة الاستعدادات لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب شهداء بنينا .

وسيباشر الأهلي تحضيراته الجدية للمواجهة فور وصوله إلى بنغازي بقيادة المدرب التونسي فتحي جبال قبل أربعة أيام من المباراة المنتظرة الأحد، حيث يطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب، قبل خوض مباراة الإياب بعد أسبوع في جنوب أفريقيا.

ولم تشهد قائمة الأهلي غيابات تذكر، وسيَحتضن ملعب شهداء بنينا الذي تم تهيئته بعد عمل صيانة جديدة بتغيير أرضيته بنوع جديد من العشب الصناعي بجودة حديثة المواجهة التي تعدّ الأهم لممثل ليبيا في البطولات الأفريقية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية