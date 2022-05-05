نادال يعود من الإصابة.. ويتألق في بطولة مدريد

بلغ الإسباني رافائيل نادال الدور الثاني من بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزه على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بمجموعتين دون ردٍّ في انطلاق مشواره في البطولة.

وحسم المتادور المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن يعود في المجموعة الثانية ليُنهيها بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة.

وبهذه النتيجة؛ حصد نادال انتصاره 21، متوجًا نفسه بثلاثة بطولات وهي أستراليا المفتوحة، وملبورن إضافة إلى أكابولوكو، وعاد نادال إلى بطولات التنس بعد غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع وذلك بسبب الإصابة.

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