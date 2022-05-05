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نادال يعود من الإصابة.. ويتألق في بطولة مدريد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ الإسباني رافائيل نادال الدور الثاني من بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزه على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بمجموعتين دون ردٍّ في انطلاق مشواره في البطولة.

وحسم المتادور المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن يعود في المجموعة الثانية ليُنهيها بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة.

وبهذه النتيجة؛ حصد نادال انتصاره 21، متوجًا نفسه بثلاثة بطولات وهي أستراليا المفتوحة، وملبورن إضافة إلى أكابولوكو، وعاد نادال إلى بطولات التنس بعد غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع وذلك بسبب الإصابة.

 

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قناة 218 الليبية

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