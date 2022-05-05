بريمونتادا استثنائية.. ريال مدريد يتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا

تقرير 218

استطاع ريال مدريد حسم مواجهته أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أفضلية السماوي الذي التفوق في موقعة الذهاب على ملعب الاتحاد، وذلك في ظل عودة كانسيلو ووكر الغائبين في المباراة الأولى.

ومنذ بداية المباراة، سيطرت التدخلات العنيفة على المجريات، كما تألق الحارس الأفضل من ناحية الاحصائيات في الأدوار الاقصائية تيبو كورتوا أمام فرص السيتزن المتكررة أمام مرمى الريال.

وفي الشوط الثاني؛ الميرينغي حصل على فرصة مبكرة عبر فينيسيوس جونيور إلا أنه لم يتعامل معها بالشكل المطلوب، ليرد رياض محرز بتسجيله هدف السيتي في الدقيقة 73، مستفيدًا من تمريرة برناردو سيلفا.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه المواجهة إلى جانب الفريق الإنجليزي، قلب الريال الطاولة كالمعتاد عبر هدفين من رودريغو في دقيقة واحدة، ليحول المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأحس جمهور البرنابيو أن المواجهة في طريقها إلى انتصار دراماتيكي، قبل أن يستغل كريم بنزيما حصوله على ركلة جزاء سجل منها هدف الانتصار الذي مكّن الملكي من حسم المواجهة بثلاثية مقابل هدف.

استطاع لاعبو الريال جعل سيناريو الخيال حقيقة، في ليلة ملكية صبغت باللون الأبيض.

لقد اعتاد الفريق الملكي على شعار لا شيء يخطف من البرنابيو، وأصبحت الريمونتادا شعارًا لبلوغ مشهد الختام للمرة الـ 17 عبر التاريخ .

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