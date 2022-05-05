ملعب بنينا والأهلي طرابلس.. حب متبادل

مهند نجم

شكّل ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي ارتباطًا وثيقًا وكبيرًا مع جمهور الأهلي طرابلس، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المشهد ما قبل الختامي لبطولة الكونفدرالية على أرضية الملعب.

شهد شهداء بنينا على الليالي الملاح للفريق العاصمي بداية بتجاوز حي الوادي نيالا السوداني برباعية ومن ثم بيشارا التنزاني وصولا لليلة الملعب المالي الكبيرة بركلات الترجيح.

تأهل الأهلي طرابلس في بنينا إلى دور المجموعات والطموحات تضاعفت رغم صعوبة المهمة أمام فرق تمتلك المال والزاد البشري، لكن الإرادة الليبية هزمت بيراميدز والصفاقسي وزاناكو ذهابًا وإيابًا.

جمهور الأهلي طرابلس؛ ازداد تفاؤله بملعب بنينا وأمام جاره الاتحاد عبر بثقة الكبار إلى الدور نصف النهائي؛ ليضرب موعدًا مهمًا أمام أورلاندو بطموح كبير نحو النهائي.

ملعب بنينا، بدوره؛ بادل الأهلي طرابلس مشاعر الحب الكبيرة، فسرعان ما بدأت الجهود تتكثف لتجهيز أرضية جديدة ليستقبل الأب ابنه مرة أخرى بفرحة كبيرة ورغبة في إهداء انتصار جديد وتحقيق انجاز ليبي لم يتحقق إن تم تحقيقه وبلوغ النهائي.

بنينا؛ أصبحت الواجهة الرياضية الكروية الوحيدة للبلاد وتستعد لاستقبال الأهلي طرابلس وجمهوره الوفي الأحد؛ لكتابة تاريخ رياضي ليبي جديد، ولتفجير فرحة تحتاج إليها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية