خطوة واحدة تفصل فرانكقورت عن نهائي اليوروباليغ

يستضيف آينتراخت فرانكفورت ضيفه وست هام في إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي على ملعب دوتش بانك بارك .

وحسم الفريق الألماني، المدجج بحضور جمهوره الكاسح خلال المباريات الأخيرة، مواجهة الذهاب في لندن بهدفين مقابل هدف.

ويأمل آينتراخت فرانكورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإنجليزي؛ من أجل التأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1980

وفي حال صعود فرانكفورت إلى النهائي؛ سَيلتقي الفائز من مباراة لايبزيغ وغلاسكو رينجرز في 18 مايو الجاري في نهائي البطولة الذي سيَحتضنه ملعب خوان سانشيز بيثيخوان في إشبيلية.

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