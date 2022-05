مارتينيز يصل طرابلس لبداية التحضير لتصفيات أمم إفريقيا

في ظهوره الأول مع المنتخب الوطني لكرة القدم يصل يوم الجمعة المدرب الفرنسي “مارتينيز” من أجل بداية التحضير لتصفيات التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا العام القادم بالكوت ديفوار.

الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني سيكون فور وصول المدرب إلى طرابلس من أجل الدخول في معسكر قبل مواجهة بوتسوانا في الأول من يونيو المقبل بملعب بنينا في بنغازي، ومن المتوقع أن يدخل المنتخب في معسكر خارجي بداية من منتصف الشهر الجاري قبل خوض الجولة الأولى من التصفيات.

يشار إلى أن الطاقم الجديد للمنتخب بقيادة مارتينيز ومساعده عمر المريمي وضعوا التأهل لبطولة إفريقيا كهدف أول في مشروع التعاقد الجديد.

