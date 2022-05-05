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تقارير إيطالية: ديبالا سينضم إلى النيراتزوري الموسم المقبل

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا من الانضمام إلى إنتر عقب نهاية عقده مع فريقه الحالي يوفنتوس – وفقاً لما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية.

وأشار خورخي أنطون وكيل أعمال ديبالا، إلى أن ديبالا يُركز في الوقت الحالي على مبارياته مع فريقه في الدوري الإيطالي، إضافة إلى نهائي كأس إيطاليا قبل التفكير في الموسم الجديد.

كما أوضح أنطون أنه لايوجد اتفاق في الوقت الحالي مع أي فريق داخل إيطاليا أو خارجها، إلا أن موقع فوتبول إيطاليا وصحيفة لاغازيتا ديللو سبورت، كشفا أن النجم الأرجنتيني بات قريباً من اللعب في جوزيبي مياتزا الموسم المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن ديبالا خاض هذا الموسم مع البيانكونيري 35 مباراة في المجمل، حيث سجل 14 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة.

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قناة 218 الليبية

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