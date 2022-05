الأهلي طرابلس يستضيف أورلاندو الأحد بملعب بنينا

يستقبل يوم الأحد القادم فريق الأهلي طرابلس ضيفه فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في مباراة ذهاب نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ممثل كرة القدم الليبية يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة لقاء الإياب حيث سيرحل فريق الأهلي إلى أقصى القارة السمراء لمواجهة القراصنة في الخامس عشر من مايو الجاري.

منافس الأهلي طرابلس في نصف النهائي تأهل بعد أن تجاوز فريق سيبما التنزاني بركلات الترجيح بعد أن خسر ذهابا وفاز إيابا بنفس النتيجة.

