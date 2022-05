طاقم تحكيم مغربي لمباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس

كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الأهلي طرابلس ومنافسه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم التحكيم يقوده “رضوان جيد” ويساعده “لحسن أزكاو” و “مصطفى أكركاد” فيما سيكون “سمير قزاز” حكمًا رابعًا، وسيكون الثنائي “عادل زوراق” و”زكريا برنيسي” حكاما لتقنية الفيديو.

يذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد القادم الثامن من مايو في تمام الساعة السادسة مساء بملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

