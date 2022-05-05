أنس جابر تفوز على ألكسندروفا وتصعد لنهائي بطولة مدريد للتنس

فازت لاعبة التنس التونسية أنس جابر -الخميس- على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بنتيجة 6-2 و6-3 في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، لتصعد لأول مرة في مشوارها إلى نهائي البطولة التي ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وأعربت أنس عن أهمية هذا الانتصار، بالقول إنها سئمت من الخسارة أمام ألكسندروفا في كل مرة، وأضافت أنها دخلت المباراة “رغبة في الثأر”، حيث سجلت ألكسندروفا تفوقاً صريحاً في المواجهات المباشرة السابقة مع أنس المصنفة الثامنة بـــ 6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تحقيق أنس جابر لهذا الانتصار المهم، ستلتقي في النهائي مع الأميركية جيسيكا بيغولا أو السويسرية ييلتايشمان، السبت المقبل.

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