الخمس يستقبل الاتحاد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس

يلتقي يوم غد الجمعة فريقا الخمس والاتحاد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس ضمن منافسات إياب الدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية.

المباراة ستقام بملعب الخمس وسيسعى فيها فريق الخمس بقيادة مدربه الوطني “عماد الدهماني” للخروج بنتيجة إيجابية للهروب من مركز ماقبل الأخير الذي يقبع فيه الخمس برصيد اثنتي عشرة نقطة، فيما سيحاول مدرب فريق الاتحاد “محمد الكوكي” إعطاء فرصة أكبر لمجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة ولم يشاركوا في المباريات السابقة بعد ضمان تأهله لمرحلة التتويج في الدوري الممتاز.

