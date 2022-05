اتحاد السلة يحدد الجدول الزمني لبقية المنافسات

حدد الاتحاد الليبي لكرة السلة الجدول الزمني لمسابقاته المتبقية في الموسم الرياضي الحالي، التي من أبرزها منافسات التتويج وكأس ليبيا لكرة السلة.

البداية ستكون بمنافسات إياب الدوري للمجموعتين التي ستنطلق يوم السبت القادم وتستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بينما ستقام المباراة الفاصلة بين صاحب المركز الرابع في المجموعتين للصعود وتحديد الفريق الصاعد للدور السباعي يومي الثاني والرابع من يونيو القادم ذهابا في طرابلس وإيابا في بنغازي.

أما نهائيات الدور السباعي فستقام المرحلة الأولى في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر من يوينو في بنغازي والمرحلة الثانية ستقام في طرابلس في الفترة من التاسع عشر حتى السادس والعشرين من شهر يونيو.

