جولة ترويجية لأغلى الكؤوس قبل 200 يوم من انطلاق المونديال

قبل 200 يوم على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، الذي يقام لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، تنطلق بداية من اليوم الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم قبل ستة أشهر فقط من اطلاق المونديال المنتظر.

وستعد الدولة المستضيفة للنسخة الـ22 من كأس العالم على أرضها، بعدما وعدت اللجنة المنظمة للمسابقة الدولية الجميع بأنها تترقب انطلاقة الحدث الكبير، واستقبال الملايين من الجماهير، إضافة إلى الانتظار لحصاد عملها منذ قبول ترشحها لنيل شرف إقامة المونديال في عام 2010، الذي دون شك سيترك إرثاً تاريخياً للعالم وللمنطقة العربية.

الجولة الترويجية لأغلى الكوؤس ستمكن المشجعين في قطر من إلقاء نظرة على النسخية الأصلية من أم الكوؤس مع استضافة قطر للجولة الترويجية للكأس بداية من اليوم حتى العاشر من مايو الجاري، التي تشمل عدداً من أبرز معالم الجذب السياحية في البلاد ومن ضمنها حديقة أسباير، ومرسى لوسيل، وسوق واقف، إضافة إلى مدينة مشيرب قلب الدوحة.

وستشهد فعاليات جولة كأس العالم المتاحة لعامة الجمهور، حضور مجموعة من الضيوف المميزين والشخصيات البارزة في عالم كرة القدم في العالم.

