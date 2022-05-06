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طاقم تحكيم غيني لأول مواجهات الفرسان في تصفيات الكان

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب البوتسواني في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 إلى طاقم تحكيم غيني.

وكلفت اللجنة الحكم أحمد سيكوتوري لإدارة المواجهة إضافة إلى مساعده صديق سيدي بي، وأبدلاي سيلا كمساعد ثان، وتاويل كامارا كحكم رابع خلال المباراة.

وسيُراقب النيجيري محمد أليو المباراة فيما سيكون الليبي عصام الدناع كمراقب طبي للمواجهة التي سيحتضنها ملعب شهداء بنينا في بنغازي في افتتاح مباريات فرسان المتوسط في تصفيات الكان والمقررة في الأول من يونيو المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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