مورينيو يقود روما إلى العودة لطريق النهائيات الأوروبية

وصل روما إلى المباراة النهائية من النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي بفوزه على ضيفه ليستر سيتي بهدف دون ردٍّ، في إياب نصف النهائي الذي أحتضنه ملعب الأولمبيكو .

وسجل تامي أبراهيم هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ويحسم ذئاب العاصمة الإيطالية التأهل بفوزه في مجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف.

وصعد روما إلى نهائي أول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي، وأصبح المدرب جوزيه مورينيو أول مدرب يصل إلى أربع نهائيات بطولات أوروبية مع أربع أندية مختلفة.

وضرب الفريق موعدًا مع فينورد روتردام الهولندي في المباراة النهائية التي ستحتضنها العاصمة الألبانية تيرانا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية