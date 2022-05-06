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مورينيو يقود روما إلى العودة لطريق النهائيات الأوروبية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل روما إلى المباراة النهائية من النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي بفوزه على ضيفه ليستر سيتي بهدف دون ردٍّ، في إياب نصف النهائي الذي أحتضنه ملعب الأولمبيكو .

وسجل تامي أبراهيم هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ويحسم ذئاب العاصمة الإيطالية التأهل بفوزه في مجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف.

وصعد روما إلى نهائي أول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي، وأصبح المدرب جوزيه مورينيو أول مدرب يصل إلى أربع نهائيات بطولات أوروبية مع أربع أندية مختلفة.

وضرب الفريق موعدًا مع فينورد روتردام الهولندي في المباراة النهائية التي ستحتضنها العاصمة الألبانية تيرانا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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قناة 218 الليبية

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