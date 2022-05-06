بفوز على وست هام.. تأهل تاريخي لفرانكفورت إلى نهائي اليوروباليغ

صعد آينتراخت فرانكورت إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، بتجديد انتصاره على ضيفه وست هام بهدف دون ردٍّ في إياب نصف النهائي .

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر رافائيل بوري في الدقيقة 26، وكان وست هام قد أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد آرون كريسويل منذ الدقيقة 19.

وصعد الفريق الألماني إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 1980 بعدما حسم المواجهتين بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليضرب موعدًا مع رينجرز الاسكتلندي في نهائي ملعب رامون سانشيز بيثيخوان في إشبيلية في 18 مايو الجاري .

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