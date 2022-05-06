غوارديولا: لا كلمات تخفف آلام خروج السيتي أمام ريال مدريد

أعرب الإسباني “غوسيب غوارديولا” مدرب فريق مانشستر سيتي، عن استيائه من هزيمة ناديه الإنجليزي بقوله: “إنه لا كلمات تستطيع تخفيف الآلام” إثر خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن مانشستر سيتي كان على وشك بلوغ المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، عندما تقدم ذهاباً 4-3، ثم 1-صفر في عقر الديار الإسبانية حتى الدقيقة 90، لكن ريال مدريد نجح في قلب النتيجة إلى 3-1 بشكل دراماتيكي.

وبعد المباراة دافع غوارديولا عن نفسه وعن لاعبيه، قائلاً: “إذا اعتبر الناس أن ما حصل فشل، فأنا لا أوافق على ذلك، اللاعبون يدركون صعوبة الأمر لكنهم تقبلوه، لا أريد الدخول في نقاش، نشعر بالحزن لكننا سنحاول من جديد لأننا كنا قريبين جداً”.

وأضاف “اللاعبون كانوا يريدون خوض المباراة النهائية، لكن منافسة نادٍ بحجم ريال مدريد كان متعة لنا”.

وخلص غوارديولا في حديثه إلى تهنئة ليفربول وريال مدريد وقال إنهما “يستحقان خوض الدور النهائي وسنحاول الموسم المقبل، وإذا لم ننجح سنحاول مرة جديدة”.

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