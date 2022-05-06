الأهلي طرابلس بعيون صحفية.. قراءة تسبق نصف نهائي الكونفدرالية

يتطلع الأهلي طرابلس لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة التي ستجمعه بنظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مساء الأحد، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية.

ممثل ليبيا وصل لهذا الدور بعد مسيرة بارزة في الدور التمهيدي والمجموعات، بعدما تصدر مجموعته الحديدة ليتخطى فيما بعد جاره الاتحاد في الدور ربع النهائي، ويصبح قريباً من تحقيق الحلم الليبي بالتتويج الأفريقي.

218 وضمن مواكبتها لهذه المواجهة المرتقبة اقتربت من آراء الصحفيين الرياضيين حول هذه المواجهة.

أورلاندو بايرتس ليس فريقاً “سهلاً”

مباراة صعبة بلا شك، أورلاندو بايرتس ليس بالفريق السهل، وهو قادم لبنغازي للخروج بنتيجة إيجابية!

الزعيم عليه أن يلعب بواقعية وأن يهاجم من الدقيقة الأولى، ويحاول خطف هدف مبكر، ومن ثم البحث عن التعزيز والخروج بنتيجة مُرضية لجماهيره العملاقة.

توقعي للنتيجة هو 2-0 للأهلي، وأتمنى الفوز لفريقتا بأي نتيجة كانت.

ممثل ليبيا أمام فرصة “نادرة”

أعتقد أنه أمام فريق الأهلي فرصة نادرة وسانحة لتحقيق أمنية غالية على كل الليبيين، ولا يعوقه عنها إلا تخطي عقبة أورلاندو، وهو فريق من جنوب أفريقيا يحتل الترتيب الخامس في دوري بلاده.

لعب 27 مباراة تعادل 13 مرة وخسر 5 مرات.

سجل 28 هدفاً واستقبل مرماه 23 هدفاً.

لعب يوم الاثنين الماضي الموافق 2 مايو أمام فريق جالاكسي، في إطار الدوري المحلي وخسر بهدف دون مقابل.

…………….

باختصار هذا الفريق ليس بقوة مواطنه صن داونز، وليس بعبعاً أفريقياً مثل الأهلي المصري أو الترجي التونسي أو الوداد المغربي..

إنما هو فريق خسر أمام الاتحاد الليبي 2/3.

وبالتالي الفوز عليه ليس صعباً وتخطي عتبته ليس مستحيلاً.

أتوقع فوز الأهلي ذهاباً بهدفين دون مقابل واقتلاع تذكرة الترشح للنهائي.

المواجهة صعبة “للغاية”

المواجهة صعبة للغاية خاصة بعد تأكيد أيوب عياد وشكوك حول تعافي أبوسنينة من الإصابة.

أتوقع فوز الأهلي بفارق هدفين.. أضف إلى ذلك أن الأهلي يستطيع العودة بنتيجة إيجابية في الإياب من جنوب أفريقيا، حيث إن الأهلي لديه شخصية الفوز خارج الديار.

الأهلي بإمكانه “العبور”

أعتقد أن المباراة لن تكون سهلة بكل تأكيد، فنحن نتحدث عن نصف نهائي الكونفدرالية ولكن بإمكان الأهلي العبور بنتيجة إيجابية لو استغل المدرب واللاعبون نقاط ضعف أورلاندو، خصوصاً على المستوى الدفاعي، فالخصم وحسب متابعتنا له فإنه من السهل التسجيل فيه، في حين يجب أخذ بالاعتبار أن أورلاندو يملك خط وسط ممتاز، ويلعب الكرة السهلة ويمتاز بنسبة امتلاك الكرة طيلة 90 دقيقة في أغلب مبارياته المحلية والقارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية