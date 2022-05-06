الدوري الإيطالي.. الإنتر ينتصر بنتيجة عريضة واليوفي يتعثر أمام جنوى

أسفرت نتائج الدوري الإيطالي لكرة القدم -الجمعة- عن فوز عريض للإنتر على إمبولي 4-2، فيما تعثر اليوفي أمام جنوى وخسر المواجهة بنتيجة 1-2.

سجل لإنتر ميلان، المهاجم “لاوتارو مارتينيز” ثنائية، ليساعد فريقه في الفوز على ضيفه إمبولي، ليحافظ الفريق على آماله في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويتصدر المسابقة وإن بشكل مؤقت.

ويتفوق إنتر حامل اللقب بعد هذا الانتصار بنقطة واحدة على جاره اي سي ميلان الثاني، الذي يمكنه استعادة القمة بالفوز على فيرونا التاسع في الترتيب- الأحد- في مسعاه للفوز بأول ألقابه في الدوري منذ 2011.

أما يوفنتوس فقد وقع في فخ هزيمة مباغتة أمام مضيفه جنوى، بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين في ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، ومع أن يوفنتوس بادر بالتسجيل عبر الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 48، إلا أن ألبرت جودموندسون نجح في تسجيل هدف التعادل لجنوى في الدقيقة 87.

وفيما اقتربت المباراة من نهايتها، خطف أصحاب الأرض الفوز في الدقيقة 6 من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة، من ركلة جزاء سجل منها المدافع دومينيكو كريشيتو، ليتجمد رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد جنوى للنقطة 28 في المركز 18.

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