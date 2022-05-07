” الكاف ” يرفض تواجد الجماهير في لقاء الأهلي وأورلاندو بيراتس

بنغازي 07 مايو 2022 (وال)- أبلغ الاتحاد الأفريقي” الكاف” نظيرة الاتحاد الليبي لكرة القدم؛ بعدم الموافقة على طلب الأخير في إمكانية حضور الجماهير الرياضية للقاء – غد الأحد – الذي سيجمع ممثل ليبيا الأهلي طرابلس وضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

هذا وجاء طلب الرفض من الاتحاد الأفريقي ” الكاف ” أمس الجمعة؛ في حين قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الليبي لكرة القدم وإدارة النادي الأهلي، من أجل السماح للجماهير التواجد بالمدرجات وحضور اللقاء.

الخطاب الذي أرسله الاتحاد الأفريقي ” الكاف ” إلى نظيره الليبي – تحصلت وكالة الأنباء الليبية “وال” على نسخة منه – قبل بالرفض؛ تعود أسبابه إلى دواعي أمنية.

يذكر أن ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية الأهلي طرابلس قد وصل إلى مدينة بنغازي – الأربعاء الماضي – خاض من خلالها حصتان تدريبيتان، وقف فيهما المدرب التونسي ( فتحي الجبال ) على إمكانية وقدرات لاعبيه في خوض غمار مهمة تضعهم في نهائي الكونفدرالية. (وال) س أ / ر ت

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