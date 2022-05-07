الخمس يخطف نقطة من المتصدر الاتحاد

الخمس 07 مايو 2022 (وال)-خطف فريق الخمس نقطة ثمينة من المتصدر الاتحاد؛ عقب تعادله معه من دون أهداف، في لقاء المؤجل من الجولة الخامسة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية.

المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على أرضية ملعب الخمس، قادها الحكم ( السنوسي الحبيب )، نسقها الفني لم يرتقي إلى ما هو مطلوب، ويلبي طموحات جماهير الفريقين، فضلا على إن التسعين دقيقة لم تشهد فرص خطرة على المرميين.

مع هذا التعادل السلبي؛ أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح الاتحاد متصدر المجموعة الثانية برصيد (32) نقطة، جمعها من (14) مباراة، فيما أصبح رصيد الخمس تاسع الترتيب برصيد (13) نقطة جمعها من (15) لقاء. (وال) س أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال