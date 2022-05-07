بعد موسم متميز.. صلاح يتسلم جائزة الأفضل في إنجلترا

تسلم النجم المصري محمد صلاح جائزة لاعب الموسم كأفضل لاعب في إنجلترا، الممنوحة من قبل النقاد خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة لندن .

وتوّج صلاح بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته مع ليفربول بعد الأولى في موسم 2017/2018، وتسلم صلاح الجائزة من نجم الريدز السابق أيان راش خلال الحفل الكبير.

ونال النجم المصري الجائزة بعدما سجل 22 هدفًا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة خلال 31 مباراة في البريميرليغ هذا الموسم ومساهمته في وصول ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا، كما لايزال الفريق ينافس بشكل رئيس على التتويج بلقب الدوري المحلي هذا الموسم .

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