التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد والخمس

حسم التعادل دون أهداف مباراة الاتحاد أمام الخمس المؤجلة من الجولة 14 من إياب مباريات المجموعة الثانية للدوري الممتاز .

ولم تشهد المباراة فرصًا كثيرة من الفريقين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الخمس، لتنتهي بالتعادل الذي زاد به رصيد كل فريق نقطة إضافية، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع الخمس رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير في الترتيب.

وكان الاتحاد قد ضمن رسميًا الصعود إلى الدور السداسي، وذلك في مشوار الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الممتاز .

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