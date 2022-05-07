اخبار الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد والخمس

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل دون أهداف مباراة الاتحاد أمام الخمس المؤجلة من الجولة 14 من إياب مباريات المجموعة الثانية للدوري الممتاز .

ولم تشهد المباراة فرصًا كثيرة من الفريقين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الخمس، لتنتهي بالتعادل الذي زاد به رصيد كل فريق نقطة إضافية، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع الخمس رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير في الترتيب.

وكان الاتحاد قد ضمن رسميًا الصعود إلى الدور السداسي، وذلك في مشوار الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الممتاز .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك